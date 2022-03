Zelenski roept Zwitsers op tegoeden oligarchen te bevriezen

„Ook dat is een strijd tegen het kwaad”, was de boodschap van Zelenski, terwijl demonstranten voor het Zwitserse parlement zwaaiend met Oekraïense vlaggen hun afschuw uitspraken over de invasie. Een luid applaus klonk toen Zelenski zijn oproep deed over de financiële tegoeden.

President Ignazio Cassis begroette zijn collega vanaf een podium op het Bundesplatz in de hoofdstad. „We zijn onder de indruk van de moed waarmee uw volk vecht voor vrijheid en vrede”, zei hij.

Het traditioneel neutrale Zwitserland heeft de sancties van de Europese Unie tegen Rusland grotendeels overgenomen. Maar er zijn rijke Russen die banden met president Vladimir Poetin onderhouden die nog zakendoen in Zwitserland en niet door sancties zijn geraakt.

Zelenski nam in zijn toespraak ook levensmiddelenconcern Nestlé op de korrel, dat zich in tegenstelling tot veel andere multinationals niet uit Rusland heeft teruggetrokken.