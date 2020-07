Kittens gedumpt in gft-bak Denekamp

De katjes zijn ongeveer 8 á 9 weken oud en werden gevonden aan de Kafmolen in de Twentse plaats. Dat de diertjes nog in leven zijn, mag een wonder heten. Gezien het object waarin de beestjes werden aangetroffen had het ten slotte heel anders af kunnen lopen.

De dierenambulance roept getuigen op zichzelf te melden. „We nemen de zaak hoog op”, schrijft men op Facebook.

Strafbaar

Het dumpen van je huisdieren is hartstikke strafbaar. Dit is afgenomen in artikel 2.2 lid 8 Wet dieren is opgenomen: „Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige zorg te onthouden.”