Griekse rechtszaak tegen Nederlandse reddingwerker begonnen

Wittenberg (75) is op Lesbos om zijn zaak bij te wonen. Hij en de andere hulpverleners riskeren boetes en celstraffen van meerdere jaren. Een van de verdachten is de 28-jarige Sarah Mardini uit Syrië, die samen met de Duits-Ierse duiker Seán Binder mensen uit zee heeft gered. De twee werden in 2018 aangehouden en zaten ruim honderd dagen vast. In die periode werkte Wittenberg als schipper op een reddingsboot. Over Mardini en haar zus gaat de vorig jaar verschenen film The Swimmers.

De rechtszaak is op het Griekse eiland Lesbos. Er lopen twee verschillende procedures, een rond kleinere vergrijpen - die zaak begint dinsdag - en een proces over de grotere verdenkingen zoals mensensmokkel. Dat onderzoek loopt nog. Over de invulling is nog veel onduidelijkheid. Mogelijk wordt het proces wederom uitgesteld, voor korte of langere tijd. Mogelijk gaat de inhoudelijke behandeling daadwerkelijk van start. Dat kan weken of zelfs maanden in beslag nemen. Het proces zou eigenlijk al november 2021 plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld omdat de rechtbank niet bevoegd was.

Onder meer Amnesty International maakt zich al jaren hard voor de verdachten en heeft de Griekse autoriteiten opgeroepen de rechtszaak in te trekken. Volgens een woordvoerder is er sprake van „het criminaliseren van solidariteit.” Human Rights Watch sprak eerder van een „politiek gemotiveerd” proces dat is bedoeld om andere hulpverleners te intimideren.