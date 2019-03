Groningers voelen grond trillen: „Net giga aardbeving. Rotgeschrokken”

Volgens het KNMI gaat het om een beving van 3.4. Het epicentrum lag in Zeerijp (gemeente Loppersum). Bekijk hier de details van de beving. Het gaat om de twee na zwaarste beving ooit. Het KNMI kwalificeert de aardbeving als „zwaar.”

Gevolgen

Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn tot nu toe 316 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben opgelopen door de aardbeving van maandagmiddag in Groningen.

De woordvoerder van het CVW verwacht dat het aantal schademeldingen nog zal stijgen. „Uit ervaringen met eerdere zware bevingen blijkt dat mensen pas een of enkele dagen later erachter komen dat ze schade hebben aan hun woning. Dus dat getal van 316 zal deze week zeker nog verder oplopen”, zegt de woordvoerder.

Van alle schademeldingen kwamen er 46 uit de directe omgeving van Zeerijp, het epicentrum van de beving.

Het CVW houdt zich bezig met schadeafhandelingen na aardbevingen. Het centrum bleef maandagavond langer open, tot 20.00 uur. Bewoners kunnen dinsdag ook op het gemeentehuis van Loppersum terecht om schade te melden.

Er waren een half uur na de beving geen meldingen binnengekomen van grote instortingen, beknellingen, gewonden of botsingen. „Maar ook wij zijn nog bezig om te kijken wat de gevolgen zijn geweest”, aldus een woordvoerder van de politie.

Zwaarste beving in 2012

De zwaarste beving vond plaats in 2012 in Huizinge. Die had een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter. De op een na grootste was de beving (3.5) in Westeremden in 2006.

In Zeerijp rommelde het afgelopen december wel vaker. In december werden vijf bevingen gevoeld, tussen 0.4 en 1.7 op de Schaal van Richter.

De beving volgens de website van het KNMI. Ⓒ KNMI

Twitter ontploft

Het sociale medium Twitter ontplofte met meldingen van „een van de zwaarste bevingen ooit.” „Net giga aardbeving in buurt van Loppersum”, zo twittert Ingrid Verbeek over de beving die volgens haar zwaarder voelde dan de beving in Huizinge. „Harde klap en het huis stond van boven tot onder te trillen en te kraken met nabevingen. Rotgeschrokken!”

Gaswinning

De bevingen in Groningen worden toegeschreven aan de gaswinning in de regio. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kreeg in 1963 een concessie om gas uit de bodem te halen. Tot 2015 is in totaal 2115 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) aan het Groningenveld onttrokken.

In het gebied in Noordoost-Groningen wonen circa 150.000 mensen. Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.

Kabinet

De gaswinning in Groningen moet deze kabinetsperiode maximaal worden verminderd. Dat zei minister Eric Wiebes in een eerste reactie op de beving van maandag, de zwaarste in vijf jaar. Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

De coalitiepartijen hebben afgesproken de winning tot 2021 te verlagen, van 21,6 naar zo’n 20 miljard kubieke meter. De minister is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. „Ik probeer maximaal te verminderen”, aldus Wiebes. „Wat we ook maar kunnen verzinnen. We moeten de gaswinning omlaag krijgen. Nederland moet van het gas af.” Een brief over die inventarisatie gaat in het eerste kwartaal van dit jaar naar de Kamer.

Wiebes vindt het nieuws vooral „vreselijk” voor de bewoners van het gebied. „Dit gebied is al eerder getroffen, dus deze mensen gebeurt dat voor een tweede keer.” De minister schaart zich naar eigen zeggen achter de getroffen Groningers. „Waar Groningers op inzetten, zet ik op in. Dat betekent de gaswinning naar beneden, het schadeprotocol rond krijgen en op een verstandige manier de verstevigingsoperatie op gang brengen.”

Ook elders in Den Haag werd fel gereageerd op het nieuws. SP-Kamerlid Sandra Beckerman wil dat de Tweede Kamer eerder terugkomt van reces, en ook Agnes Mulder (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) willen snel met Wiebes in debat over de kwestie. Henk Nijboer (PvdA) vindt dat er meer tempo moet worden gemaakt met het opstellen van een nieuw schadeprotocol voor de getroffen Groningers.

Burgemeester

„Shell en ExxonMobil moeten nu de veiligheid van de Groningers vooropstellen en de gaskraan verder dichtdraaien.” Dat zegt Albert Rodenboog, burgemeester van de door een zware beving getroffen gemeente Loppersum. „Alles stond te schudden”, zegt hij.

„Ik richt mijn pijlen nu eens niet op de NAM en de overheid, maar op deze twee oliebedrijven, die eigenlijk in het Groningse gasveld de grootste partijen zijn”, vervolgt Rodenboog. „Ik doe een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle Groningers. Want deze keiharde klap heeft echt een enorme impact op de mensen hier.”

Rodenboog is geschokt door de nieuwe klap in zijn gemeente. De beving is opvallend omdat de NAM in januari 2014 besloot om de gaswinning in Loppersum vrijwel stil te leggen. „De bodem werd rustiger, maar toen al was voorspeld dat dit effect maar drie jaar lang zou duren”, zegt hij.

Volgens de burgemeester zorgt de productie aan de randen van het gasveld ervoor dat de druk onder Loppersum uiteindelijk ook weer lager wordt en de kans op bevingen toeneemt. „Het is natuurlijk gewoon één grote gasbel. Vandaag toont aan dat het zo niet langer kan. De gaskraan moet in het hele gasveld verder dicht, want een maximum van 21 miljard is niet genoeg om de bodem rustiger te krijgen, ook al dacht men dat wel.”

De burgemeester wil daarbij geen maximum noemen. „Ik doe niet mee aan de gasbingo, maar ik doe wel een dringend beroep op Shell en ExxonMobil om te kijken wat mogelijk is. En dan moeten ze doorpakken en niet aankomen met een minimale verlaging. Het belang van veiligheid voor alle Groningers moet vooropstaan.”

De burgemeester kreeg veel meldingen van de beving in zijn gemeente. „Maar ook vanuit andere gemeenten. Vijf jaar geleden had de beving in Huizinge een groot impactgebied en dat is nu weer zo. Dit was echt een heel zware beving.”

Gedeputeerde

„Waarom kan dit zo langer doorgaan? Waarom gaat de gaskraan niet heel rap dicht? Het Rijk moet hier een einde aan maken.” Dat zegt een boze Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) in reactie op de zware beving in Zeerijp.

Voor Eikenaar kwam de harde klap niet als een verrassing. „Natuurlijk ben ik geschokt, maar we wisten in Groningen dat er zo’n harde klap kon komen. Daarom zijn we ook naar de Raad van State gegaan en daarom heeft die ook geoordeeld dat de minister een nieuw gasbesluit met afbouwplan moet maken. Dat de gaswinning omlaag moet is nu wel heel duidelijk geworden.”

De gedeputeerde wil dat de gaswinning zo snel mogelijk wordt teruggebracht tot een maximum van 12 miljard kuub per jaar. „Begin daar maar eens mee. Als een malle. Twaalf is volgens specialisten namelijk het enige veilige getal”, zegt hij. Ondertussen moeten alle Groningers met schade worden geholpen. „En daar komen er na vandaag weer honderden, zo niet duizenden bij”, zegt Eikenaar. „De woede was al gestegen tot het kookpunt, maar die stijgt nu nog meer. En dan hebben we op dit moment niet eens een schadeprotocol”, verzucht hij.

Eikenaar doet een beroep op de Tweede Kamer om nu eens door te pakken en „significante maatregelen” bij de minister te eisen. „De tijd van pappen en nathouden is nu voorbij.”

De gedeputeerde is blij dat de minister maandagmiddag aangaf dat hij de gaswinning zo snel mogelijk wil verlagen en dat hij zich daarbij niet per se houdt aan het regeerakkoord, waarin een kleine verlaging wordt voorgesteld. Eikenaar: „Ik wil een invulling van die mooie woorden. Eentje die er echt toe doet.”

„De ondergrond doet wat die doet en dat kun je niet wegmanagen met een politiek verhaal”, vervolgt Eikenaar. „Je moet aan de gaskraan draaien. Dat besef moet doordringen. Mooie quotes helpen daar niet bij. Daden wel.”

Staatstoezicht

De NAM moet binnen 48 uur de aardbeving in Groningen analyseren en maatregelen voorstellen. Dat eist de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De aardbeving was zo zwaar dat er moet worden ingegrepen, zegt SodM.

In een speciaal aardbevingsprotocol dat sinds 2017 van kracht is, staat precies welke maatregelen de NAM kan nemen na zo’n zware beving. Daarbij gaat het om allerlei productiebeperkende maatregelen.

In het uiterste geval kan de SodM adviseren dat de gasproductie heel fors wordt teruggeschroefd of dat grote delen van het aardgasveld buiten gebruik worden gesteld. Het ministerie van Economische Zaken neemt het uiteindelijke besluit hierover.

De aardbeving nabij Loppersum had een kracht van 3,4. Uit een eerste analyse van SodM blijkt dat de beving zo zwaar was dat er ingegrepen moet worden, stelt het toezichtsorgaan. „Bewoners kunnen deze beving zwaarder hebben gevoeld dan die van 2012 in Huizinge.”

Het orgaan meet de kracht van de aardbeving in de grondversnelling. Hoe hoger dit is, hoe meer de grond schudt en hoe groter de schade is.

„De gemeten grondversnelling (0,116 g) zorgt ervoor dat het hoogste niveau uit het meet- en regelprotocol bereikt is: het interventieniveau. In juli van 2017 zijn er afspraken vastgelegd in het zogeheten Meet- en regelprotocol.

De NAM is al begonnen met de analyse van de aardbeving. „We gaan kijken aan welke knoppen we in het gasveld moeten draaien”, zegt directeur Gerald Schotman.

Schadeprotocol

Stop met dralen en geef een klap op het nieuwe schadeprotocol voor de aardbevingsschade in Groningen. Dat zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Dit handboek voor de afwikkeling van schades, had er al in juli 2017 moeten liggen. De invoering is telkens uitgesteld omdat partijen zoals de Groninger actiegroepen en de overheden het op details niet met elkaar eens waren.

Deze week is er weer overleg over het handboek. Alders vindt dat er nu genoeg gedraald is. „Er moet nu gewoon een klap op worden gegeven. Het had er natuurlijk allang moeten liggen.”

Groningers die schade hebben opgelopen door de aardbevingen kunnen straks aankloppen bij een onafhankelijke commissie.

In het nieuwe schadeproces is de NAM niet meer betrokken bij de afhandeling van schade. De Nationaal Coördinator voert de regie over de afwikkeling van de schades. De NAM, die met haar aardgaswinning de bevingen veroorzaakt, blijft wel aansprakelijk en moet betalen.

Jaren zestig

Sinds de jaren zestig wordt in Noord-Nederland aardgas uit de bodem gewonnen. Volgens het KNMI is gaswinning de oorzaak van nagenoeg alle aardbevingen in het noordelijke deel van het land.

De eerste aardbeving vond plaats vlakbij Assen op 26 december 1986. Sindsdien zijn in totaal duizend aardbevingen in Noord-Nederland geregistreerd. Vier waren groter dan 3 en 117 hadden een kracht tussen de 2.0 en 3.0. Bevingen met een kracht kleiner dan 2 worden meestal niet gevoeld door mensen.

De zwaarste aardbeving die in Nederland tot nu toe gemeten is, was in 1992 in Roermond. Die beving, niet veroorzaakt door gaswinning, had een kracht van 5.8.