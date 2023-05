Servische schutter (13) gaat naar psychiatrische kliniek

Eerder werd gemeld dat de schutter 14 jaar was, maar inmiddels is bevestigd dat hij jonger is. Dat betekent dat de jongen niet terecht kan staan voor zijn daad. In Servië kan een minderjarige onder de 14 jaar namelijk niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bij de schietpartij kwamen woensdag negen mensen om het leven. Ⓒ ANP / SIPA Press France

Bekijk ook: Servische tiener schiet 8 medeleerlingen dood op school

Lijst

De jongen schoot woensdag acht medeleerlingen en een beveiliger dood. Zeven anderen raakten gewond. De schutter zou een lijst van slachtoffers hebben samengesteld en zijn daad een maand hebben voorbereid. Zijn motief is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Vucic sprak in een toespraak tot het land van „een van de moeilijkste dagen” in de recente geschiedenis van het land. „Servië is helaas verenigd in verdriet”, zei hij op televisie. Van de overleden scholieren is bekend is dat het om zeven meisjes en een jongen gaat. Ze zijn geboren tussen 2009 en 2011.

Tekst gaat verder onder de foto.

De schutter had twee vuurwapens van zijn vader bij zich. Hij gebruikte er eentje, terwijl het andere wapen in zijn rugzak zat. De vader heeft verklaard dat de wapens waren opgeborgen in een kluis die alleen geopend kan worden met een code en dat zijn zoon blijkbaar over deze code beschikte. De vuurwapens waren legaal in het bezit van de vader.

Tekst gaat verder onder de foto.

De 13-jarige schutter werd op het schoolplein opgepakt. Ⓒ ANP / AFP

Rouw

Servië heeft drie dagen van rouw afgekondigd vanwege het schietincident op de school in de hoofdstad. Die gaan vrijdag in. De regering heeft ook besloten dat scholen donderdag een minuut stilte zullen houden. Hoewel onder de Servische bevolking veel vuurwapens in omloop zijn, mede door oorlogen in de jaren 90, is het zeldzaam dat die op scholen worden gebruikt.