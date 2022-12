Premium Het beste van De Telegraaf

Van crème fraîche tot ijsblokjes Nog snel even naar de super op eerste kerstdag: dit hebben we nog nodig

Door Fred Pruim

De 73-jarige Jan Vermaat is er door zijn vrouw op uitgestuurd om nog een even een bekertje crème fraîche te halen. Ⓒ Rias Immink

Barendrecht - De supermarkt open op tweede kerstdag, daar zijn we in Nederland al wel zo’n beetje vertrouwd mee geraakt. Het grootste deel van de grootgrutters ontvangt graag de klanten voor nog wat extra drank, een zak met nootjes of een bekertje crème fraîche, maar de supers op eerste kerstdag open is toch een nieuw fenomeen.