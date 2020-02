Thaise militair die bloedbad aanrichtte doodgeschoten

UPDATE

De milirair verschanste zich in een Thaise winkelcentrum. Verslaggevers van de persbureaus AFP en Reuters meldden zaterdagavond (Nederlandse tijd) dat ze automatisch geweervuur hoorden. De politie ging eerder het gebouw binnen om mensen te evacueren en de dader op te sporen. De schutter zette foto’s en videobeelden van de geweldsuitbarsting op sociale media.

De soldaat opende het vuur op het winkelend publiek, nadat hij eerder zaterdag op zijn legerbasis al drie mensen, onder wie een commandant, had gedood. Hij reed met een gestolen legervoertuig naar het winkelcentrum en nam een onbekende hoeveelheid wapens met zich mee.

Berichten dat de schutter na zijn daad een onbekend aantal mensen zou hebben gegijzeld, worden niet bevestigd. De politie heeft het winkelcentrum afgesloten en maakt al enige uren jacht op de schutter. Over zijn motief is nog niets bekend.

De man loopt gewapend door het winkelcentrum. Ⓒ EPA

Sociale media

Hij publiceerde enkele foto’s van zijn daad op Facebook en hij livestreamde zijn daad op het netwerk. In de livestream zei hij: „Ik ben moe. Ik kan mijn vinger niet meer bewegen.” Op de beelden is te zien dat de schutter gekleed gaat in volledig legeruniform en meerdere vuurwapens bij zich heeft. Zijn Facebookpagina is inmiddels offline gehaald.