Zeker 17 doden bij bloedbad Thais winkelcentrum

De man zou zich daarna verschanst hebben in het complex en daar een onbekend aantal mensen gegijzeld houden. De politie heeft het winkelcentrum afgesloten en maakt jacht op de schutter. Over zijn motief is nog niets bekend.

De soldaat schoot eerder zaterdag op zijn legerbasis een commandant en twee anderen dood, stal een legervoertuig en reed daarmee naar het winkelcentrum.

Livestream

Hij publiceerde enkele foto’s en livestreams van zijn daad op Facebook. Daarin zegt hij: „Ik ben moe. Ik kan mijn vinger niet meer bewegen.” Op de beelden is te zien dat de schutter gekleed gaat in volledig legeruniform en meerdere vuurwapens bij zich heeft. Zijn Facebookpagina is inmiddels offline gehaald.