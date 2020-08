LIVE | Reisadvies Malta gewijzigd naar code oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Malta aangescherpt vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Vanaf woensdag geldt een ’oranje’ advies. Toeristische reizen worden afgeraden.

Het ministerie geeft mensen die nu op Malta zijn het „dringend advies” om na terugkeer in Nederland twee weken in quarantaine te gaan. Het kabinet wil reizigers uit zogenoemde oranje gebieden, kunnen verplichten in thuisquarantaine te gaan, maar een juridische basis voor zo’n maatregel is er nog niet. Het kabinet wil de wet hiervoor aanpassen.

Meer nieuws:

Binnenland:

Nederlanders kunnen vanaf vandaag online coronatest aanvragen en uitslagen zien

Universiteiten verlengen contracten van door corona gedupeerden

Maandag kort geding tegen mondkapjesplicht Amsterdam

Corona onder bezoekers camping Appelhof op Terschelling

Inreisverbod voor reizigers uit Marokko vanwege stijging aantal coronagevallen

Zeshonderd coronabesmettingen op Aruba in ruim een week

Buitenland:

48 nieuwe coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen, hoogste aantal sinds eind mei

Rusland noemt beweringen dat coronavaccin onveilig is ongegrond

Mondkapje voor iedereen verplicht in Brussel

China versoepelt toegangsvoorwaarden voor 36 Europese landen

Amerika verzekert zich van 100 miljoen doses coronavaccin Moderna

Aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen in Duitsland: 1226 positieve coronatests

Nieuw-Zeeland stelt ontbinden parlement uit om corona

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment:

La Bamba-zanger Trini Lopez (83) overleden aan corona

Actrice Alyssa Milano toont haaruitval ’als gevolg van corona’

Bent u zelf in het buitenland en wilt u uw ervaringen omtrent het coronavirus met ons delen? Mail ons via [email protected] en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.