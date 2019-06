Nepagent die stal van bedrijven opgepakt

De verdachte wist voor ruim 7000 euro op te lichten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een 34-jarige Amsterdammer die zich geregeld voordeed als agent en zo bij bedrijven geld en apparatuur in beslag wist te nemen, is opgepakt. De recherche had hem al langer op de korrel. De nepagent is vorige week opgepakt, meldt de politie donderdag.