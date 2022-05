Mysterieuze ’deur’ ontdekt op Mars

NASA deelde de opmerkelijke foto deze week op Twitter. Op social media werd vervolgens druk gespeculeerd. Wonen hier marsmannetjes? Is dit het bewijs voor buitenaards leven?

Aardbevingen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft nog geen verklaring gegeven voor de opmerkelijke ’deuropening’. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe groot de opening nou eigenlijk echt is en waardoor die is ontstaan.

De Britse wetenschapsjournalist Mick West plaatste op Twitter een grotere foto van de rotsen, waardoor je meer context krijgt. Hierop is bijvoorbeeld te zien dat de deuropening eigenlijk helemaal niet groot is. ,,De ’deur’ op Mars vanuit een andere hoek, een stuk minder indrukwekkend’’, aldus West.

The Indepedent heeft ook een verklaring, die een stuk geloofwaardiger klinkt dan buitenaards leven. Vermoedelijk is de opvallende rotsformatie ontstaan door aardbevingen, waardoor een stuk van een rots is afgebroken. NASA heeft al verschillende aardbevingen gemeten op de rode planeet. Zo werd de planeet afgelopen week nog getroffen door de zwaarste schok ooit.

Het is nog onduidelijk hoe de trillingen worden opgewekt, verder onderzoek moet dat duidelijk maken.