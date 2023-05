Lek: Zuid-Korea nog jaren kwetsbaar voor Noord-Koreaanse drones

De onthulling volgt op een inval in het Zuid-Koreaanse luchtruim door Noord-Koreaanse drones. Een van die onbemande vliegtuigjes vloog eind vorig jaar naar het presidentieel paleis in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De Zuid-Koreaanse strijdkrachten stuurden gevechtstoestellen en helikopters de lucht in, maar haalden geen enkele drone neer.

Kwetsbaarheid

Het incident bracht Zuid-Korea ernstig in verlegenheid. Het land had zich volgens de krant vooral voorbereid op het neerhalen van raketten, hoewel inmiddels in Oekraïne is gebleken dat ook drones een verwoestende rol kunnen spelen op het slagveld. Zuid-Korea wil iets doen aan die kwetsbaarheid en heeft maatregelen aangekondigd.

In documenten die zijn uitgelekt via berichtendienst Discord wordt echter gewaarschuwd dat het nog „drie tot vijf jaar” kan duren voordat die plannen helemaal zijn uitgevoerd. Het zou vermoedelijk ook nog maanden duren voordat de Zuid-Koreaanse troepen bij drone-invallen „consequent met een gecoördineerde reactie kunnen komen.”

Amerikaanse militairen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wilde niet zeggen of dat een risico kan vormen voor de duizenden Amerikaanse militairen in Zuid-Korea. Het departement reageerde ook niet op de vraag of de grootschalige leveranties van luchtafweersystemen aan Oekraïne het lastiger maken om ook de belangrijke Aziatische bondgenoot te voorzien van de benodigde apparatuur.

The Washington Post baseert zich op inlichtingen van begin maart. Die lijken deel uit te maken van een briefing voor de Amerikaanse legertop. Er staat meer uitleg in over waarom het in december niet lukte om de Noord-Koreaanse drones neer te halen. Als redenen worden ook trage communicatie genoemd en onduidelijke regels over hoe ingegrepen moest worden.

Noord- en Zuid-Korea zijn feitelijk met elkaar in oorlog. Dat komt doordat de Koreaanse Oorlog in 1953 eindigde met een wapenstilstand, en dus niet met een volwaardig vredesakkoord. Tussen de landen ligt een van de zwaarst bewaakte grenzen in de wereld en de spanning loopt regelmatig op door Noord-Koreaanse rakettesten en het nucleaire programma van dictator Kim Jong-un.