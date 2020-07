Terrasdrama Gennep mogelijk mislukte aanslag op ex-vriendin

Volgens de krant zat zijn ex-vriendin vlak voor het incident op het terras, en wel op dat deel waar de auto op inreed. De vrouw was toen echter net het café in gegaan. De uitbaatster van het café werd geraakt en liep een beenbreuk op. Vijf andere gasten raakten ook gewond.

De man ging er na het incident vandoor, maar kon in Cuijk worden aangehouden. Volgens de krant zat de verdachte eerder die avond ook op het terras met vrienden, maar ging hij op een gegeven moment weg. Dat is het OM bekend, en deze informatie wordt meegenomen in het onderzoek. „We bekijken alles”, zei de woordvoerster. Het is voor het OM nog te vroeg om te spreken van een gerichte aanslag.

De advocaat van de verdachte laat overigens in de krant weten het verhaal over een gerichte aanslag „klinkklare onzin” te vinden. Volgens de raadsman is er sprake van een ongeval waarbij de jongeman met zijn voet van het rempedaal is geschoten.