Tweede man (44) vast voor betrokkenheid bij dood Lisette (26) uit Heerenveen

HEERENVEEN

Ook wordt de man verdacht van betrokkenheid bij een mogelijk zedendelict dat plaats heeft gevonden in de woning waar de 26-jarige Lisette op 15 oktober vorig jaar in zorgwekkende toestand werd aangetroffen. De politie zal de man verhoren over het zedendelict en zijn rol bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot het overlijden van Lisette Elzinga.

Vorige week dinsdag hield de politie een 47-jarige man aan op verdenking van dood door schuld en het mogelijk plegen van een zedendelict. Deze man is vrijdag weer op vrije voeten gesteld maar blijft wel verdachte.

Lisette Elzinga was in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 oktober op stap met een vriendin. In een café in Heerenveen kwamen zij in gesprek met een aantal mannen uit het Heerenveense zakenleven. Nadat het café sloot, gingen Lisette en haar vriendin met drie mannen mee naar het huis van een van hen. Daar werd zij vrijdagochtend gevonden. Op maandag 25 oktober is ze in het ziekenhuis overleden.