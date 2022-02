Verdachte in onderzoek naar dood vrouw (26) Heerenveen vrij: gebrek aan bewijs

De man wordt nog wel verdacht van dood door schuld, net als een eerder opgepakte man (47). Ook de laatstgenoemde verdachte zit niet meer vast.

Het 26-jarige slachtoffer werd op 15 oktober in kritieke toestand in een woning in Heerenveen gevonden. Enkele dagen later is ze in het ziekenhuis overleden. In verband met het lopende onderzoek kan de politie weinig kwijt over de zaak.

Wel is naar voren gekomen dat de om het leven gekomen vrouw samen met een andere vrouw in de woning mogelijk slachtoffer is geworden van een zedendelict. De 44-jarige man wordt verdacht van het zedendelict met betrekking tot de 26-jarige vrouw, de eerder opgepakte man zou volgens de politie mogelijk betrokken zijn geweest bij het zedenfeit bij de vrouw van wie de leeftijd niet wordt genoemd.

De politie heeft de mannen hierover gehoord en verwacht geen verdere aanhoudingen in het onderzoek.

Het overlijden van de jonge vrouw was een grote schok in de Friese plaats. In oktober liepen zo’n duizend mensen mee in een stille tocht.