Visboer mag geen vis meer bakken na klachten over stank: ’Niemand die hier iets van snapt’

Door Richard Zut Kopieer naar clipboard

Vishandel Roos ging woensdag weer open zonder te bakken. Ⓒ o Marc Moussault

SCHAGEN - De viskraam van Vishandel Roos is woensdagochtend toch weer opengegaan aan de Nieuwstraat in Schagen. „Alleen met thuis voorgebakken kibbeling en met verse vis zoals zalm en zoute haring”, zegt mede-eigenaar Peter Ploeger die dinsdag tot zijn ontsteltenis van de gemeente te horen kreeg dat de viskraamhouders daar per direct geen vis meer mochten bakken.