Meer arrestaties voor fraude met gekaapte simkaarten

De drie nieuwe verdachten zijn een 23-jarige man uit Heerlen en twee mannen van 21 uit Stein en Elsloo. Eind februari waren drie andere mannen in Zuid-Limburg opgepakt. Zij werkten bij provider T-Mobile. Daar zouden ze de telefoonnummers van klanten hebben ’verhuisd’ naar nieuwe simkaarten, die in andere telefoons werden gestopt. Dat heet sim-swapping. Daarmee nemen cybercriminelen het complete telefoonnummer van een ander over. De eigenlijke gebruiker kan niet meer bellen, sms’en en mobiel internetten. En als dat telefoonnummer is ingesteld bij accounts voor bijvoorbeeld internetbankieren, als extra beveiliging, kunnen ook die accounts in verkeerde handen vallen.

Na de eerste arrestaties deed de politie een inval in een telefoonwinkel in Vaals. Na de nieuwe aanhoudingen is ook een telefoonwinkel in Stein doorzocht.

De verdachten zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, maar alleen met hun advocaat.