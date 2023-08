Dieven beroven Zwitserse klimvereniging op 2350 meter hoogte

De vereniging IG Klettersteig schrijft op Facebook dat de leden vrijwillig de weg op de Daubenhorn onderhouden, de langste beklimming van het land. „De dieven spaarden kosten noch moeite en ondernamen een bergtocht van meerdere uren”, laat de club weten. Want de buit lag niet alleen op grote hoogte, maar is ook moeilijk te bereiken. De route gaat over kloven en op sommige plekken moeten de alpinisten verticaal steile wanden beklimmen met stalen kabels en ladders. De vereniging gaat ervan uit dat de daders geoefende bergbeklimmers zijn.

De vereniging weet niet exact hoeveel geld er is gestolen, maar denkt dat het omgerekend minstens 420 euro is. Ze hopen dat de daders last hebben van een slecht geweten en het geld terugbrengen.