Trump komt zaterdag met kandidaat voor opvolging Ginsburg

Trump had al gezegd eind deze week een naam te presenteren. De nominatie voor het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank in de VS, wordt met spanning afgewacht. De rechters worden voor het leven benoemd door de Senaat.

Verkiezingen

Ginsburg zelf zou op haar sterfbed hebben gezegd dat pas na de verkiezingen op 3 november over haar opvolging zou moeten worden beslist. Trump zegt dat er genoeg tijd is om de kandidaat voor de verkiezingen goed te keuren.