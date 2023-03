Premium Het beste van De Telegraaf

Telling gestart in sloten en vijvers Eerste kikkers kwaken in het warme zuiden

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Kikkerdril in een sloot langs de Oude Buurserdijk in het buitengebied van Enschede. Ⓒ ROBERT HOETINK

Enschede - Om het aantal kikkers (in spe) in kaart te brengen is vrijdag een telling van start gegaan. Natuurclub Ravon roept Nederlanders op om ronddrijvende eiklompen in vijvers en sloten te tellen. In de loop van vrijdagmiddag waren in ons land de eerste eiklompen en bruine kikkers geteld. De meeste in het zuiden waar het net iets warmer is.