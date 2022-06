Boze boeren op trekkers naar huis van stikstofminister: ’Ontslagbrief overhandigd’

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.

Het kabinet zet het mes in de veestapel, zo blijkt uit de persconferentie van ministers Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Voor boerin Irene is dit een harde klap.

„De minister was bereid om even met ons in gesprek te gaan”, zegt Markink tevreden. Volgens de actievoerende boeren van Voll Gass, een organisatie uit Overijssel, doet de minister er goed aan de ontslagbrief te ondertekenen. „Ze hoort niet op deze plek.” De bewindsvrouw zou ook hebben aangegeven zich enigszins geïntimideerd te voelen door het onaangekondigde bezoek aan huis. „Maar ook wij voelen ons geïntimideerd door deze kabinetsplannen”, aldus Markink.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zei eerder al te verwachten dat spontane acties van boeren konden ontstaan tegen het stikstofbeleid van de overheid. Boerencollectief Agractie heeft aangekondigd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Komende maandag hebben meerdere agrarische organisaties met elkaar overleg.

In een verklaring van actiegroep Voll Gass staat: „We kregen te horen dat mevrouw Van der Wal snel maakte dat ze wegkwam. Dus maar even wachten tot ze terugkomt dan. Iemand die de bijl in de hand neemt om de boeren de klif over te jagen is het eigenlijk niet waard om op te wachten. Maar als zij een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken.”

Kritiek

„Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen”, reageert LTO-voorzitter Sjaak van der Tak op de actie. „Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren”, aldus Van der Tak. „Dit is niet waardig en niet passend.”

Een klein groepje van zo’n vijf boeren heeft geprotesteerd bij een werkbezoek van minister Henk Staghouwer (Landbouw) aan een boerenbedrijf in Snelrewaard (Utrecht), aldus een woordvoerder van de minister. Toen de protesterende boeren arriveerden, was de bewindsman net weg.