Verdachte mislukte moordaanslag advocaat durft niet te verklaren

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig.

Bert-Jan ten V. (48) zegt dat alles wat hij over deze zaak zegt, gevaar oplevert voor hem en zijn familie. Volgens hem is een paar maanden geleden de auto van zijn vriendin total-loss geslagen en stonden er schimmige mensen bij haar voor de deur. „Ik wil hier niet het slachtoffer spelen, want meneer Schol is het echte slachtoffer.” Medeverdachte Maikel T.T. (32) vertelde dat hij wel eens in de auto heeft gezeten die bij de aanslag is gebruikt, maar niet die bewuste dag.

Schol werd in zijn been geraakt en raakte zwaargewond. Hij was op dat moment buiten zijn hond aan het uitlaten. De aanslag zou te maken hebben gehad met het faillissement van een sportschool in Hengelo. De advocaat trad hierbij op als curator en had het vermoeden gekregen dat de sportschool was gebruikt als dekmantel voor het witwassen van drugsgeld. Schol is dinsdag in de rechtbank in Almelo aanwezig.

De verdachten bleven lang uit beeld. Pas een jaar na de aanslag, in november 2020, kwam er een doorbraak in de zaak toen de politie nieuwe videobeelden van de aanslag kreeg te zien en een uitzending van Opsporing Verzocht tips opleverde. Er werden twee mannen uit Hengelo opgepakt.

Bert-Jan ten V. (48) en Maikel T.T. (32) hebben volgens het Openbaar Ministerie in opdracht gehandeld. Ze zouden vaker „klussen”, zoals incasso’s, hebben uitgevoerd voor criminelen. Ten V. wilde zelf niet over „incasso” spreken. „Ik noem dat geldbemiddeling, ik ging met mensen praten die nog geld moesten betalen, om samen tot een oplossing te komen.”

Op dinsdag worden onder meer de feiten besproken in de rechtbank, de strafeisen tegen beide mannen worden donderdag verwacht.