Verdachte mislukte moordaanslag advocaat zegt niets: ’Dan ben ik het haasje’

Advocaat Schol werd op 6 november 2019 in Gronau vlak over de grens bij Enschede, op straat voor zijn huis vijf keer beschoten vanuit een auto. De auto was eigendom van Bert Jan ten V., maar hij had die naar eigen zeggen uitgeleend. De vraag aan wie, bleef aldus onbeantwoord.

Bert Jan ten V. vertelde ook dat een paar maanden geleden de auto van zijn vriendin total-loss is geslagen en er zich geregeld schimmige mensen bij haar woning ophielden.

Beide verdachten, 48 en 32 jaar, ontkennen stellig iets met de aanslag te maken hebben gehad. Het OM baseert zich onder meer op talloze afgeluisterde telefoongesprekken die op het tegendeel zouden wijzen.

Schol werd in zijn been geraakt en raakte zwaargewond. Hij was op dat moment buiten zijn hond aan het uitlaten. De aanslag zou te maken hebben gehad met het faillissement van een sportschool in Hengelo. De advocaat trad hierbij op als curator en had het vermoeden gekregen dat de sportschool was gebruikt als dekmantel voor het witwassen van drugsgeld. Schol was dinsdag in de rechtbank in Almelo aanwezig.

De verdachten bleven lang uit beeld. Pas een jaar na de aanslag, in november 2020, kwam er een doorbraak in de zaak toen de politie nieuwe videobeelden van de aanslag kreeg te zien en een uitzending van Opsporing Verzocht tips opleverde. Er werden twee mannen uit Hengelo opgepakt.

Ten V. wordt ook verdacht van een aanslag een maand eerder op een sportschool in Losser. Ook daarbij is een auto van hem gebruikt. Enkele mensen uit zijn omgeving zouden hem hebben herkend op videobeelden, onder meer door zijn manier van lopen als gevolg van een blessure die hij ooit als handballer op hoog niveau heeft opgelopen.

