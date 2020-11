Argentijnen maken zich op voor groots afscheid

Een bekende Argentijnse televisiepresentator liet zijn tranen de vrije loop toen hij het bericht in de uitzending te horen kreeg: „Ik had nooit gedacht dat ik dit nieuws live zou moeten brengen.”

Sociale media stroomden meteen vol met berichten van ongeloof en verdriet. Maar ook met dankwoorden aan de voetballegende. De Argentijnse president, Alberto Fernández, schreef op Twitter: „Je bracht ons naar de toppen van de wereld. Je maakte ons intens gelukkig. Je was de grootste van allemaal. Bedankt dat je hebt bestaan, Diego. We zullen je ons hele leven missen.”

Maradona maakte zich onder meer onsterfelijk tijdens het WK voetbal van 1986 met zijn ’hand van God’. Zijn doelpunt leverde Argentinië de winst in de kwartfinale op en uiteindelijk ging het Zuid-Amerikaanse land met de titel naar huis.

Maar hoewel hij in zijn thuisland als God werd gezien, was Maradona ook omstreden. Hij kampte onder meer met een alcohol- en cocaïneverslaving. Toch maakte hem dat juist ook een mens en hij bleef ongekend populair. Hoewel hij daar zelf misschien niet van overtuigd was. Een paar weken geleden, op zijn zestigste verjaardag, gaf hij aan de Argentijnse krant Clarín zijn laatste interview. Daarin vroeg hij zich openlijk af of mensen nog wel van hem zouden houden.

De reacties op zijn dood bewijzen dat zijn zorgen onterecht waren. Voetballer Lionel Messi, door velen gezien als de huidige beste speler ter wereld, schreef op Instagram: „Het is een heel trieste dag voor alle Argentijnen en voetbal. Hij verlaat ons, maar gaat niet weg, want Diego is eeuwig.”

Ook in buurland Brazilië is geschokt gereageerd. Maradona’s eeuwige rivaal Pele schreef op Twitter: „Ik heb een vriend verloren en de wereld een legende. Ik hoop dat we op een dag samen in de hemel een potje kunnen voetballen.”

Dat Maradona in Argentinië kan rekenen op een groots afscheid staat wel vast. Maar hoe dat er precies uit zal gaan zien is nog onduidelijk. President Fernández heeft naar verluid het presidentieel paleis ter beschikking gesteld voor de wake. Ook zijn er drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

In het Italiaanse Napels gingen Maradona-fans woensdagavond massaal de straat op om de voetballegende te eren.