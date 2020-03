Coronavirus: Autosalon van Genève 2020 gaat niet door

De Autosalon van Genève gaat niet door, want de Zwitsers overheid verbiedt evenementen waar meer dan 1000 bezoekers tezamen komen en de Autosalon van Geneve 2020 zou goed zijn voor een bezoekersaantal van meer dan 600.000 personen. De organisatie van de belangrijkste autotentoonstelling dit jaar komt echter niet met nieuwe data. De volgende editie staat gepland voor maart 2021.

De 2020-editie gaat de boeken in als een van de meest besproken shows uit de historie van de Zwitserse tentoonstelling. En dat is niet in positieve zin. Op de eerste plaats vanwege het grote aantal autofabrikanten dat de 2020-show aan zich voorbij laat gaan. Vooral de volumemerken laten het massaal afweten (zie onderaan). Zij kiezen voor een eigen evenement, dat of voorafgaand of na de Geneefse autosalon wordt gehouden.

Citroën Ami

Citroën is een van de merken, die sowieso niet present zou zijn op de Zwitserse autosalon, en koos ervoor om gisteren zijn wereldpremière in een rugbystadion te Parijs aan de pers te presenteren. Een opvallende keuze, aangezien de Ami One het productiemodel van een conceptcar is die op de Autosalon van Genève 2019 met groot succes presenteerde. En Bentley had een event na de autotentoonstelling -dan hebben we het over half maart- gepland voor de onthulling van een nieuw model. De voor Genève aangekondigde Bacalar wordt mogelijk nu op een later tijdstip gepresenteerd. Bugatti heeft al aangegeven de onthullingstijd te verplaatsen van zijn Genève-primeur.

Drommen mensen

Rolls-Royce was geenszins van plan om de Ghost in Geneve te presenteren. De Engelse autobouwer onthult geen nieuwe modellen op een autosalon, aangezien zijn potentiële kopers niet in het middelpunt van drommen mensen aan de buitenzijde van de stand willen staan. Bovendien, een Rolls-Royce-klant wenst persoonlijke aandacht, die op een autoshow nauwelijks gegeven kan worden als het om de aanschaf van een nieuw model gaat. De Engelsen presenteren de Ghost later, maar eerst aan de kopersgroep van de saloon.

Coronavirus

Dat Genève dit jaar spraakmakend is, komt op de tweede plaats door het coronavirus. En dat is de hoofdreden dat de Autosalon van Genève in 2020 is afgeblazen. De overheid zet er een dikke streep doorheen. De organisator gaf aan alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat het eventueel aanwezige virus zich verspreid, maar dat is voor de Zwitserse overheid onvoldoende. De autoshow in Peking, die ruim een maand later zijn

deuren opent, is al geruime tijd geleden geannuleerd, al noemt de initiatiefnemer het ‘uitgesteld’. Peking ligt echter dichter bij de bron dan Genève, maar het virus verspreid zich snel. New York ziet vooralsnog geen reden om hun NYIAS af te gelassen.

Welke merken zijn niet aanwezig:

Peugeot

Cadillac

Chevrolet

Citroën

David Brown

Ford

Jaguar

Land Rover

Lamborghini

Maserati

Mitsubishi

Nissan

Opel

SsangYong

Subaru

Tesla

Volvo