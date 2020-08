Pop met giechelknop in edele delen, ouders gruwen: ’Heel ernstig’

Dat schrijft CBS News. Het gaat om de ’Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy’. Precies in de edele delen zit een knop. Wanneer die wordt ingedrukt, begint de pop giechelende geluiden te maken.

Een moeder plaatste een video waarop ze de knop uitlegt. Die video ging viraal. Volgens de moeder wordt een andere knop – waardoor de pop gaat zingen – wel aangekondigd op de verpakking, maar staat er niets over de giechelknop.

„Mijn dochter was jarig. Ze kreeg dit. Het komt van een nieuwe film”, aldus de moeder. Ze drukt de knop in. „Een hijggeluid. Ik weet dat sommigen van jullie het probleem niet zullen zien, maar dit is heel fout.”

(Beluister de hijg- en giechelgeluiden op 1.30 minuten. Tekst loopt verder.)

Hoewel de moeder in de video aangeeft dat ze vreest dat andere ouders het niet zo erg zouden vinden, ontstond een storm van kritiek. Een online petitie die tegen de pop ageert en ook nog spreekt van ’conditioneren’ van kinderen en het goedpraten van pedofilie, werd bijna een half miljoen keer ondertekend.

Zitten

Julie Duffy, onderdirecteur Communicatie van het bedrijf, laat in een reactie op de petitie aan CBS News weten: ’Deze functie is ontworpen om te reageren wanneer de pop gaat zitten, maar we erkennen dat de plaatsing van de sensor als ongepast kan worden ervaren.’ De pop is nu uit de schappen.