Utrechtse moordverdachte niet opnieuw berecht in Amerika, familie slachtoffer geschokt

MOUNTAIN VIEW - De Utrechtse moordverdachte John W. wordt niet opnieuw berecht in een roemruchte cold case-zaak in Amerika. De 59-jarige ceo van een softwarebedrijf in Nieuwegein werd ruim een jaar geleden gearresteerd in New York op verdenking van de gruwelijke moord op Laurie Houts, die ook Nederlandse wortels heeft.

John W. (L) en de vermoordde Laurie Houts (R). Ⓒ Politie Mountain View