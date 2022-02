Met corona aan het werk: ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet in ziekenhuizen

De nieuwe leidraad kent strenge voorwaarden bij het inzetten van besmet personeel, vertelt Andreas Voss, arts-microbioloog en voorzitter van de Expertisegroep Infectiepreventie. „Alleen als het echt niet anders kan, kunnen ziekenhuizen hiertoe besluiten. Als de schade van het niet inzetten van personeel hoger wordt dan het wel inzetten, zou je hieraan kunnen denken. Denk bijvoorbeeld aan de acute situatie waarbij iemand gedotterd moet worden. Dus als patiënten een groot risico lopen als er niet méér medewerkers aanwezig zijn.”

Voss stelt wel dat ziekenhuizen eerst alles moeten hebben geprobeerd alvorens over te gaan tot het inzetten van personeel met corona(klachten). „Kijk bijvoorbeeld of er echt wel al maximaal is afgeschaald; zijn er lokaal of regionaal geen oplossingen meer door patiënten elders onder te brengen; zijn alle niet-besmette medewerkers met verpleegkundige of medische achtergrond vanuit andere functies ingezet in de zorg.” Ook legt de arts uit dat bij voorkeur besmet personeel wordt ingezet op de covid-afdelingen. „Daar is men toch al besmet. En zet geen positief geteste medewerkers in op afdelingen met patiënten met een hoog risico op een gecompliceerd verloop van een COVID-19 infectie, zoals bij hematologische/oncologische zorg.”

’Risico’s beperken’

Met de leidraad wil men de risico’s voor zowel zorgmedewerkers als patiënten zoveel mogelijk beperken. „Ziekenhuizen hebben de uitdaging om de roosters rond te krijgen om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat hier spanning op staat; het is een lastige afweging. Er zijn al ziekenhuizen die besmette zorgmedewerkers inzetten omdat ze met de rug tegen de muur staan. Het was hoog tijd voor een aanpassing in de leidraad”, zegt Voss.

Vanwege de afname in vaccineffectiviteit door de opkomst van nieuwe virusvarianten, wordt in de aanbevelingen nu geen onderscheid meer gemaakt tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers die enerzijds recent zijn geboosterd of hersteld zijn van een in 2022 opgelopen COVID-19 infectie, en anderzijds zorgmedewerkers die niet geboosterd zijn of waarvan de vaccinatie status onbekend is. Het Expertiseteam adviseert om bij capaciteitsproblemen zowel gevaccineerde (geboosterde) als niet-gevaccineerde medewerkers met milde klachten beschermd te laten werken, in afwachting van de testuitslag.

Voss benadrukt dat besmet personeel goed beschermd zal werken als het wordt ingezet. „Mensen moeten geen zorgen hebben dat ze het virus zullen oplopen in het ziekenhuis. Dus: mijd noodzakelijk zorgcontact hierom niet.” Daarnaast mogen besmette ziekenhuismedewerkers te allen tijde beslissen om thuis te blijven.