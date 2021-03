Dit weekend wolken, zon en vorst: ’Koud voor de tijd van het jaar’

Het weerbeeld bestaat komend weekend vooral uit wolken en zon. Er kan hier en daar wat regen vallen. Na een vrij zonnige vrijdag met een middagtemperatuur van 7-9 graden volgt een koude nacht. „Op veel plaatsen gaat het licht vriezen en in het oosten kan het lokaal net tot matige vorst komen met minima onder -5 graden. Op een enkel bruggetje kan het door rijp glad worden, maar omdat de overige wegen droog blijven komt het niet tot uitgebreide gladheid”, weet meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline.

Zaterdagochtend begint de astronomische lente en is het op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het noorden kan later in de middag een beetje (mot)regen vallen. Het wordt circa 7 graden bij een matige westen- tot noordwestenwind.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag kan op meer plaatsen een beetje regen vallen. Door de bewolking blijft de temperatuur enkele graden boven het vriespunt.

Zondag natte start voor ’t zuiden

Zondag start vooral in de zuidelijke helft van het land mogelijk met regen. Vanuit het noorden wordt het droog en later kan de zon even schijnen. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige, noordwestenwind en met 8-9 graden wordt het iets warmer dan zaterdag. Willemsen: „Toch is het nog altijd koud voor de tweede helft van maart. Gemiddeld ligt de middagtemperatuur in deze tijd van het jaar op 10-12 graden.”

Na het weekend loopt de temperatuur geleidelijk verder op, maar tijdens een heldere nacht kan het regionaal nog een keertje tot vorst komen.