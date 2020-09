Storm Odette komt eraan

Zondag bij ons start nat, maar uiteindelijk kan ook een zonnetje doorbreken, meldt Weeronline. De temperaturen zullen de komende dagen niet boven de 17 graden uitkomen.

De kans op storm (windkracht negen) is vanavond en vannacht het grootst aan de Zeeuwse kust en de kust van Zuid-Holland. In deze gebieden is ook kans op zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur. Zaterdagochtend kan de noordwestenwind ook in de overige kustgebieden flink uitpakken, maar waarschijnlijk blijft het dan bij een harde tot stormachtige noordwestenwind en zware windstoten tot circa 90 km/uur.

De Belgische kust heeft al vanaf het einde van de middag kans op storm. De Belgische weerdienst (het KMI) heeft gisteren al code oranje afgegeven voor de Belgische kust en daardoor kreeg de storm ook een naam: Odette.

Zware windstoten kunnen in september sneller overlast veroorzaken dan in de winter. Bomen staan nog vol in het blad en daardoor kunnen ze gemakkelijker omwaaien of kunnen er sneller grote takken afbreken.

Weggebruikers moeten extra oppassen. Vooral op de dammen en bruggen in Zeeland kan het later vandaag gevaarlijk zijn, zeker voor auto’s met een aanhanger of lege vrachtwagens. Vannacht en morgenochtend is het ook verraderlijk op bijvoorbeeld de Afsluitdijk. De noordwestenwind staat daar dwars op de weg.

Na het weekend blijft het wisselvallig met regelmatig buien en soms veel wind. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden.