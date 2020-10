91-jarige man wacht urenlang tevergeefs op bus in Noordbroek

Aan RTV Noord laat Hendrik Blaauw weten er nog steeds versteld van te staan: „Ik was op bezoek bij mijn nicht in Siddeburen. Om half vijf was het tijd om naar huis te gaan. Mijn nicht belde een taxi die er over een half uur zou zijn. Maar het busje kwam niet, waarop mijn nicht het nog eens probeerde. Maar ook toen kwam er niets. Nog een keer gebeld, en toen zei die mevrouw aan de telefoon dat er een busje onderweg was. Maar die was er na een uur nog niet.”

De man is uiteindelijk na uren wachten door de buren naar Noordbroek gebracht. Meneer Blaauw is ontdaan vertelt hij aan de omroep: „De zenuwen hadden me goed te pakken. Mijn nicht zei: ’trek het je niet aan’, maar ik ben 91, je weet hoe dat gaat. En het is niet de eerste keer, ik heb ook al eens drie en een half uur in Foxhol staan wachten.”

In een reactie zegt Connexxon nu dat de lange wachttijden het gevolg zijn van onderbezetting: chauffeurs moesten op corona getest worden. Aan de omroep is beloofd dat de problemen nu zijn opgelost.