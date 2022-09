Den Haag omarmt Europese plannen: ’Grote winsten van energiebedrijven afromen’

Het kabinet loopt vooral warm voor de Brusselse voorstellen om energie te besparen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, oppert in haar plan alle lidstaten te verplichten 10 procent elektriciteit te besparen. „Nederland steunt de voorstellen om energie te besparen”, zegt Jetten in een eerste reactie.

Daarnaast zegt hij ook voorstander te zijn van het idee om extra taks op te halen bij bedrijven die flink profiteren van de gestegen energieprijzen. „Nederland is voorstander van de gedachte om overwinsten in de energiemarkt af te romen, om dat geld in te zetten voor de ondersteuning van huishoudens en versnelling van de energietransitie”, aldus Jetten.

’Solidariteitsheffing’

Maar hoe dat moet, is nog maar de vraag. Het idee van een ’solidariteitsheffing’ op bedrijven die nu dóór de crisis grote winsten maken, is in het verleden al meermaals afgeschoten omdat het niet uitvoerbaar zou zijn voor de Belastingdienst. In plaats daarvan zit er voor Prinsjesdag wel een verhoging in het vat van de mijnbouwheffingen, voor bedrijven die olie en gas opsporen en winnen. Hoe het kabinet daarna ook ’overwinsten kan afromen’, kon Jetten ook nog niet zeggen: „Dat moeten we goed uitwerken.”

De D66-bewindsman zei daarnaast dat hij ook graag had gezien dat Brussel met een prijsplafond voor Russisch gas was gekomen. Jetten erkende verder dat de kassa van de Nederlandse Staat ook flink rinkelt door de hoge prijzen. Jetten: „Door de hoge gasprijzen zijn de inkomsten voor de schatkist ook fors hoger. Dat betekent dat we als kabinet een deel van dat geld ook weer kunnen inzetten voor het koopkrachtpakket dat op Prinsjesdag volgt.”