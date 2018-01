Waterpeil Maas daalt, pompen weggehaald

Slot Loevestein ligt omgeven door het wassende water van Maas en Waal. Ⓒ ANP

ROERMOND - Het waterpeil in de Maas is zodanig aan het dalen, dat in Limburg afsluiters worden opengezet en pompen, demontabele keringen en coupures worden weggehaald. Dat heeft Waterschap Limburg maandag gemeld.