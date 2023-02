Spaanse broers opgepakt voor kunstroof Salvador Dalí: honderd jaar oude tekeningen teruggevonden

De politie zegt drie broers van 50, 53 en 55 te hebben opgepakt. Naast de twee houtskooltekeningen van Dalí werden ook andere kunstwerken, luxe horloges en waardevolle munten gevonden. De politie kwam de inbrekers op het spoor toen ze de tekeningen probeerden door te verkopen. Iemand uit de kunstwereld die hier lucht van kreeg, waarschuwde de politie.

De inbrekers werden al in mei 2022 opgepakt, maar de schilderijen werden volgens de krant El País niet in hun huizen gevonden. Via berichten in de telefoons van de verdachten, ontdekte de politie de schilderijen in augustus in een opslagruimte.

Authentiek

Dalí maakte de twee teruggevonden tekeningen in 1922 als illustraties voor een boek. De werken hebben een waarde van zo’n 300.000 euro. Ze zijn door experts van de Gala-Salvador Dalí Foundation op echtheid gecontroleerd en inmiddels terug bij de eigenaren in Barcelona.

De drie gearresteerde broers opereerden in welvarende delen van Barcelona en kozen hun doelwit na dagenlange surveillance. Eenmaal binnen namen ze alleen waardevolle kunstwerken, muntenverzamelingen en andere antieke spullen mee.