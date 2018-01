Telegraaf-journalist stapt uit Edison-jury

Boef is in december tweemaal genomineerd door de vakjury: voor de single Krantenwijk, die hij samen met collega Lil Kleine maakte, en voor de videoclip bij zijn nummer Habiba. Naast Wijlaars bestaat de vakjury uit Radio 2-dj’s Ruud de Wild en Annemieke Schollaardt, Diederik van Zessen (3FM), Menno de Boer (538), Dieuwertje Heuvelings (Spotify) en popjournalist Saul van Stapele.

De rapper, die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, raakte vorige week in opspraak nadat hij drie vrouwen die hem in nieuwjaarsnacht een lift hadden gegeven toen hij met een lekke band langs de snelweg was komen te staan via sociale media voor ’kechs’ (Marokkaans voor ’hoeren’) had uitgemaakt. Sindsdien regent het afzeggingen voor zijn optredens. Zo is Boef niet meer welkom op Paaspop en Dauwpop.

Voorgedragen

De Edisonjury wil echter niet aan haar eerdere keuze tornen. De nominaties voor Boef blijven gehandhaafd. „De jury heeft hem in december voorgedragen op basis van zijn artistieke prestaties”, zegt directeur Paul Solleveld. „Wel neemt zowel de jury als de stichting van de Edisonprijs afstand van zijn uitlatingen.”

Muziekcriticus Bart Wijlaars ziet daarom geen andere keuze dan zich terug te trekken uit de jury. Hij heeft zijn besluit genomen in goed overleg met de hoofdredactie.