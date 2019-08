Hiddema: bericht Baudet over Otten onverstandig

Volgens Hiddema escaleerde het in een tijdsbestek van twee dagen door berichten op sociale media waarin Otten werd beschuldigd van subsidiefraude, een betaling aan een geliefde en het spoorloos laten verdwijnen van ledengeld. Hiddema vindt het ’onverstandig’ van partijleider Baudet dat dergelijke beschuldigingen in een tweet de wereld zijn ingeslingerd. ,,De manier waarop is niet goed.’’

Het Tweede Kamerlid zegt niet van mening te zijn dat Otten onterecht uit de partij is gezet door het bestuur van Forum voor Democratie. Daarover berichten diverse media naar aanleiding van uitspraken van Hiddema in het programma Jinek. Die worden volgens hem echter verkeerd uitgelegd. ,,Otten heeft lang genoeg de tijd gehad om opheldering te geven, maar dat is niet gebeurd. Hij moest het boetekleed aantrekken.’’ Hiddema zegt dat het ’een zaak van het bestuur is’ om de senator uit de partij te zetten en dat hij best begrijpt waarom dat is gebeurd. ,,Maar ik zit niet in het bestuur en hou ook totaal niet van besturen, dus dat is niet aan mij.’’

’Geen ruzie’

De ’tweede man’ van Forum ontkent stellig dat hij afstand neemt van zijn partijleider Baudet. ,,Zeker niet, wij krijgen geen ruzie.’’ Hiddema haalt bovendien nog uit naar senatoren die na de breuk tussen Otten en Baudet overlopen naar eerstgenoemde. ,,Er is helemaal geen schisma ontstaan door boreale toestanden. Die mensen hebben zich netjes laten beëdigen, terwijl ze al van die uitspraken wisten. Dan hadden ze dat ook niet moeten doen.’’

Baudet en zijn overgebleven medebestuurder Rob Rooken royeerden Otten, die ook voor FVD in de Eerste Kamer zat, eind vorige maand. Otten nam zijn zetel mee, kreeg bijval van twee andere senatoren en begint met hen en enkele medestanders uit FVD een nieuwe partij.