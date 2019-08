Hiddema: Otten onterecht uit partij gezet

Baudet en zijn overgebleven medebestuurder Rob Rooken royeerden Otten, die ook voor FVD in de Eerste Kamer zat, eind vorige maand. Otten nam zijn zetel mee, kreeg bijval van twee andere senatoren en begint met hen en enkele medestanders uit FVD een nieuwe partij.

Hiddema had Otten en diens bondgenoot senator Jeroen de Vries het liefst binnenboord gehouden, want er „zit geen kwaad an.” Het waren „persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren die de doorslag hebben gegeven” in de breuk, stelt de tweede man van FVD in de Kamer. Het had volgens hem „niet zo gehoeven.”

Volgens Baudet kon de partij niet verder met Otten omdat die met de kas zou hebben gerommeld en zich zou hebben bezondigd aan subsidiefraude. FVD schermde ook met aangifte tegen de in ongenade gevallen medeoprichter, maar daarin ziet de partij bij nader inzien geen heil.

Bekijk ook: Moddergooien Forum voor Democratie gaat door

Hiddema ziet overigens geen probleem in zijn meningsverschil met Baudet. Het partijbestuur gaat nu eenmaal over de ruzie met Otten, voert hij aan. Daarin zit Hiddema niet en Baudet wel.