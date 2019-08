Ⓒ Matty van Wijnbergen

Leiden - Trix is terug. De 66 miljoen jaar oude Tyrannosaurus rex maakte een tour langs Europese musea, maar is keurig op tijd weer ‘thuis’ in Naturalis. Het Leidse museum moet na een grootscheepse verbouwing eind augustus weer open. En dat kan niet zonder het absolute pronkstuk.