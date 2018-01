Weer ’homogeweld’ Amsterdam: man met baksteen op hoofd geslagen

Xeverio was rond 19:30 uur op weg naar een feestje en stapte uit bij metrostation Wibautstraat, waarna hij werd nageroepen met de woorden ’homo’ en ’boeler’ door drie jongens, schrijft de vader van de jongen op Facebook. „Mijn zoon is al wat gewend en reageerde zoals gebruikelijk niet op deze opmerkingen.”

Even later werd hij van achteren aangevallen. „Hij werd geschopt en tegen de grond gewerkt. Hij werd tijdens de schermutseling met een baksteen op zijn hoofd geslagen”, vervolgt Xeverio’s vader. „Het lukte de jongens om hem zijn tas met bankpasjes, identiteitspapieren en een briefje van €50 af te pakken. Zij wilden ook zijn mobieltje en overige sieraden, maar daar werkte hij niet aan mee. Hij dacht: ’Als ze mijn mobiel pakken kan ik niet voor hulp bellen’.”

Hersenschudding

Het drietal ging er rennend vandoor, waarna omstanders en hulpdiensten snel ter plaatse waren. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar de wond op zijn hoofd werd schoongemaakt en gehecht. De Amsterdammer heeft ’slechts’ een hersenschudding aan de klappen overgehouden.

„Al met al zijn wij blij dat hij er nog is. Dit had verkeerd kunnen aflopen. En dit alles vanwege zijn seksuele geaardheid”, aldus zijn vader. De politie wil nog niet van homogerelateerd geweld spreken, maar spreekt in eerste instantie van een ordinaire beroving.

Verdrietig

Xeverio: „Ik ben heel erg verdrietig dat mij dit moest gebeuren. Ik had die avond dure spullen aan. Misschien was ik een te makkelijk slachtoffer”, zegt hij zoekend naar een verklaring tegen AT5.