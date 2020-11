Verdubbeling aantal besmettingen dierziekte in China

Gezondheidsautoriteiten in de stad in het noordwesten van China zeiden dat de uitbraak te wijten is aan een lek bij een biofarmaceutisch staatsbedrijf waar in juli en augustus vorig jaar vaccins tegen brucellose werden gemaakt. De gezondheidsautoriteiten lieten weten dat in het biofarmaceutisch bedrijf een ontsmettingsmiddel was gebruikt waarvan de vervaldatum was verstreken. Daardoor was het bedrijf bij schoonmaakwerkzaamheden niet volledig vrijgemaakt van de bacterie die de ziekte brucellose veroorzaakt.

Mensen kunnen de ziekte krijgen door direct contact met besmette dieren en door het eten of drinken van geïnfecteerde dierlijke producten, maar de bacterie kan zich volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ook door de lucht verspreiden.

De dierziekte brucellose komt voor bij runderen, maar ook bij varkens, schapen, geiten en honden. De ziekte geeft bij mensen griepachtige verschijnselen. Sommige symptomen kunnen chronisch worden.