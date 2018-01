Guerrillaoorlog tegen PvdA-top

Het was een magisch getal: 620.555. Rita Verdonk herhaalde in 2007 haar aantal voorkeurstemmen voortdurend, als onderbouwing van haar pogingen een bijzondere status in de VVD te krijgen. Voor het eerst in de geschiedenis had de nummer twee van de VVD meer stemmen gekregen bij de verkiezingen dan de nummer één, Mark Rutte. Aan die ’unieke situatie’ moest recht worden gedaan, vond ze.