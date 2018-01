Minder tv-tijd, meer Netflix-tijd

De daling komt deels doordat mensen vaker en langer kijken via on-demand-diensten als Videoland en Netflix, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Steeds vaker worden tv-programma’s bekeken via laptops, smartphones of tablets, vaak ook op een later tijdstip. Die zijn niet meegenomen in de gerapporteerde kijktijd.

In 2017 keken Nederlanders dagelijks gemiddeld 178 minuten, wat neerkomt op 2 uur en 58 minuten.