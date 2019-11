Raad van State: Slob mag financiering Haga Lyceum niet stoppen

De hoogste bestuursrechter oordeelt daarom dat de financiering van de omstreden islamitische school niet per 1 december mag stoppen. Deze uitspraak is een tussenuitspraak. De definitieve moet nog volgen.

CU-bewindsman Slob wil de geldkraan dichtdraaien omdat het schoolbestuur niet op tijd is opgestapt, zoals de minister in een zogenoemde aanwijzing had gevraagd. De minister verloor het vertrouwen in het schoolbestuur na een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie. De schoolleiding zou optrekken met extremisten, leerlingen de democratische normen en waarden niet overbrengen en onzorgvuldig omspringen met het geld van de school. Ook was er sprake van financieel wanbeheer. Van salafistische lessen is volgens de inspectie geen sprake.

Te abrupt

De minister heeft zelf spelregels opgesteld voor het inhouden van de bekostiging van scholen. Die regel houdt in dat de bekostiging alleen volledig wordt stopgezet als dat eerst gedeeltelijk is gebeurd. Deze beleidsregel heeft de minister in het geval van het Cornelius Haga Lyceum niet gevolgd: hij wil de bekostiging per 1 december 2019 meteen volledig stopzetten. „De minister schendt dus zijn eigen beleidsregel”, concludeert de Raad van State.

Directeur Soner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum is opgelucht dat de geldkraan niet per december wordt dichtgedraaid. „Dat is voor ons een positief besluit. Maar we vinden het jammer dat onze andere bestuursrechtszaak niet ontvankelijk is verklaard. We hadden extra geld gevraagd voor meer docenten. We vonden dat de minister niet snel genoeg daarover een beslissing nam.”

Maar de rechter heeft besloten die zaak niet ontvankelijk te verklaren, omdat de minister nog niet te laat is met een besluit over aanvullende bekostiging. Atasoy: „We vragen ons af of de minister dat wel gaat doen.”

Blij is Atasoy nog niet, laat hij in een reactie weten. „Het is een positieve uitspraak met een knipoog. We zijn nog steeds op onze hoede.”

