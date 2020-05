Steeds meer verdenkingen tegen neef Taghi

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 13.30 aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live-verslag onderaan dit bericht.

T. staat woensdag op een tussentijdse zitting terecht in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum verleden jaar. Hij werd in koelen bloede neergeschoten voor zijn huis in Buitenveldert.

Justitie maakte de uitbreiding van de strafzaak woensdag bekend aan het begin van de zitting. Het OM wil dat de rechter T. ook voor deze zaak in voorarrest zet. T. werd vorig jaar november als verdachte van de moord op Wiersum aangehouden en zit sindsdien vast. Er zijn nog twee andere verdachten in deze moordzaak.

Aanhouding Dubai

Derk Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin hoofdverdachte. Taghi werd in december aangehouden in Dubai, nadat hij geruime tijd onvindbaar was. De man zit in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught en heeft zich nog niet in de rechtszaal laten zien. Volgens zijn advocaat blijft hij ook deze keer in zijn cel.

Anouar T. ontkent iedere betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Maar volgens het OM heeft hij een aansturende rol gespeeld. T. heeft aangekondigd dat hij later deze maand een verklaring wil afleggen bij de onderzoeksrechter.

Moordpoging Utrecht

Een van de toegevoegde verdenkingen in de zaak tegen T. is de poging tot moord op een 28-jarige man in Utrecht, op 30 oktober. T. heeft volgens het OM de opdracht voor dit geweld gegeven. Het slachtoffer werd met meerdere hamers en een honkbalknuppel toegetakeld. Hij zou al geruime tijd op de korrel zijn genomen door zijn belagers. In de bij de aanslag gebruikte auto zijn DNA-sporen van T. gevonden. Ook de gebruikte wapens zijn aangetroffen. Naast T. zijn nog twee verdachten opgepakt. T. werd in zijn cel aangehouden.

In het proces Marengo vinden op 18 en 19 mei tussentijdse zittingen plaats. De hoofdmoot van deze omvangrijke strafzaak is een reeks onderwereldmoorden.