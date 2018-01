Dealer (19) neemt elf zakjes cocaïne mee naar verhoor

Als minderjarige werd S.G. meermaals opgesloten in instellingen voor verschillende strafbare feiten, van autodiefstal tot dealen. Een keer, in september 2016, greep hij samen met twee kompanen een opvoeder van gemeenschapsinstelling De Hutten in Mol vast om zo te ontsnappen. Hij gaf zich pas na zijn achttiende verjaardag aan bij de politie, waardoor de jeugdrechter hem niet meer kon terugsturen naar de instelling. Dit meldt Gazet van Antwerpen.

S.G. startte vervolgens een handeltje in cocaïne en cannabis en maakte zich blijkbaar niet al te veel zorgen over de pakkans. In januari 2017 stapte hij een politiekantoor binnen voor verhoor in een ander dossier. Hij werd gefouilleerd en bleek elf zakjes cocaïne bij zich te hebben. Voor het politiebureau stond zijn Vespa, daarin vond de politie nog honderd gram cannabis en enkele honderden euro cash geld. De drugshandel levert hem uiteindelijk achttien maanden gevangenis en achtduizend euro boete op.

De verdachte was niet aanwezig tijdens zijn proces, hij werd bij verstek veroordeeld. De jongeman zit ondertussen wel in de gevangenis omdat hij bij een controle in het Belgische Limburg bleek rond te rijden met een geladen, schietklare kalasjnikov op de achterbank. „Om een gokkantoor te overvallen”, verklaarde zijn passagier George O. aan de speurders. Die verklaring wordt nu onderzocht.