Knokploeg van Iraanse ayatollahs slaat er op los bij hoofddoekprotesten

Leden van de Basij-militie nemen deel aan een pro-Palestijnse parade in de hoofdstad Teheran. Ⓒ Foto ANP / HH

TEHERAN - Niet de geüniformeerde agenten of oproerpolitie, maar een gigantische en nietsontziende burgermilitie is de grootste vrees van de Iraniërs die nog steeds in groeiende aantallen de straat op gaan om te demonstreren tegen het regime. Deze Basij-knokploegen worden al jarenlang met succes ingezet door de staat als de sociale onrust uit de hand dreigt te lopen.