Chinese criminelen profiteren van varkenspest

China is verreweg de grootste markt voor varkensvlees. Die is ernstig verstoord geraakt sinds de uiterst besmettelijke pest de kop heeft opgestoken en zich heeft verspreid over het land. Voor varkens is het virus vaak fataal, maar voor mensen is het ongevaarlijk. Enorme aantallen fokzeugen zijn al vernietigd om de epidemie onder controle te krijgen.

