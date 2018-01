Bizarre traditie in Portugees dorp: kinderen krijgen sigaretten aangeboden

De traditie bestaat al eeuwen, melden de plaatselijke bewoners. Het vreemde aan de situatie is wel dat niemand weet hoe deze ’traditie’ is ontstaan en waar het symbool voor staat, maar wél dat het bij Driekoningen ’hoort’.

Dat het an sich al wordt gedoogd is bijzonder, want roken is in Portugal onder de 18 jaar verboden. Maar kinderen mogen weer wel de sigaretten aannemen die ze van hun ouders aangeboden krijgen.

Guilhermina Mateus (35) vindt de ontstane commotie allemaal wel meevallen. „Zo erg is het allemaal niet. De kinderen inhaleren amper de sigarettenrook. Ze roken niet écht”, zegt ze tegen AP.

Deskundige Jose Ribeirinha heeft een andere kijk op de zaak. Hij zegt dat het vreemde gebruik door de jaren heen is blijven bestaan omdat het plaatsje Vale de Salgueiro erg afgelegen ligt. De streek Tras os Montes wordt ook wel de meest vergeten regio van het land genoemd.