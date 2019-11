Piloot vindt kat in koffer na vlucht van 14 uur

Dat de kat vermist was, wist de piloot wel. Een vriend was namelijk naar zijn huis gegaan om het dier eten te geven, maar hij was nergens te bekennen.

Het huisdier heeft een reis van in totaal veertien uur gemaakt. De piloot was opgestapt in Abu Dhabi, Sydney was zijn eindbestemming. Hoe het met de kat is na dit hachelijke avontuur, is niet duidelijk. Hij leeft in ieder geval nog wel. Nadat hij naar de dierenarts was geweest, zit hij nu in quarantaine.