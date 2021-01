Dierentuinwereld geschokt, spoeddebat aangevraagd om Artis-leeuwen

Premium Buitenland

Trotse Britten lachen ons uit om vaccintekort

Britse media hebben het grootste plezier om de rel die is uitgebroken rond een tekort aan Covid-19-vaccins in de EU. ‘No, EU can’t have our vaccins’, schreeuwt The Daily Mail van haar voorpagina. The Daily Express doet er nauwelijks voor onder. ‘Wait your turn’ (wacht op je beurt).